ABDULLAH DOĞAN - Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Cami ve Külliyesi'nin, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nden kalıcı listeye girmesi yönünde yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olan Eşrefoğlu Cami, anıtsal taç kapısı, mihrap ve minberi, üstün ahşap ve çini işçiliği ile Selçuklu mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösteriliyor.

Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1296-1299 yıllarında yaptırıldığı için bu isimle anılan cami, inanılmaz incelikte geometrik şekiller ve bitkisel bezemelerle kaplı minberi, renkli kalem işi süslemelere sahip tavanı ve konsollardaki kök boyalı motifleri ile dikkati çekiyor.

Birisi taç kapısı ve iki tahliye kapısı olmak üzere 3 kapısı, 35 penceresi olan camide 47 ahşap direk, tavanında ise 480 adet tali kiriş bulunuyor.

Beyşehir Gölü'nün karşı tarafındaki Anamas Dağları'ndan getirilen sedir ağaçlarının 5-6 ay gölde ıslatılıp, fırınlanmasının ardından adeta betonlaşmasıyla elde edilen sütun ve kirişler, bu sayede ilk günden beri hiç değiştirilmeden camiyi ayakta tutuyor.