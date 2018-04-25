EŞT’den 23 Nisan’a özel çocuk şenliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EŞT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çocuk Şenliği düzenledi.

Şenlik kapsamında Keloğlan tiyatro oyunu çocuklarla buluştu. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Kent Meydanı’nda gösteri yaptı. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun karakter oyuncuları ve fabl ekibi, çocuklarla güle oynaya dans etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı, “EŞT olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Çocuk Şenliği düzenledik. Keloğlan çocuk oyunu gün boyu sahnelendi. Meddahlarımız Kent Meydanı’nda kurulan Sanat Otobüsü’nde tiyatro gösterileri ve yarışmalar gerçekleştirdi. Boyama ekibiyle çocuklarımızın el sanatlarını geliştirmeye çalıştık. Şenlikte yavrularımızın Çocuk Bayramı’nı doya sıya yaşamasına biz de naçizane katkıda bulunduk” dedi.



