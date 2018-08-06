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Estetik cerrahi uzmanları İstanbul'da bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

"Aestheticstanbul" sempozyumu, 31 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Estetik cerrahi uzmanları "Aestheticstanbul" sempozyumu kapsamında, 31 Ağustos-2 Eylül arasında İstanbul'da buluşacak.

Sempozyumda, 31 Ağustos-2 Eylül arasında estetik cerrahideki gelişmeler, son trendler, dünyada kullanılan yeni teknikler ilk kez katılımcılara sunulacak.

Sempozyumun bilimsel başkanlığını yürütecek Yunanistan'ın plastik cerrahlarından Aris Sterodimas, canlı yayında interaktif estetik cerrahi operasyonu gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sterodimas, yeni operasyon tekniklerini dünyanın önde gelen plastik estetik cerrahlarıyla katılımcılara sunuyor olmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Sempozyuma katılmak isteyenler, "http://aestheticstanbul.com" üzerinden başvuru ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aestheticstanbul estetik estetik cerrahlar

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