Estetik ve kozmetik çalıştayda konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, bugün Türkiye'de özel kozmetik, estetik salonlarına birçok insanın gittiğini belirterek, "Biz şimdi kamu olarak bu ihtiyacı karşılamaktan uzak mı duracağız? Karşılamamız lazım, bunun şartlarını da oluşturmamız lazım." dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Estetik ve Kozmetik Çalışma Grubu'nca, alanında uzman kamu ve özel sektörden 208 dermatoloğun katılımıyla gerçekleştirilen "Estetik ve Kozmetik Çalıştayı"nın ilki yapıldı.

Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Cihan, dermatolojinin tıp camiasının en önemli branşlarından biri olduğunu belirterek, insan vücudunun en büyük organının deri olduğunu söyledi.

Cihan, bu organa bakan dermatologların bu toplantı aracılığıyla bazı derin sorunları olduğunu gördüğünü aktararak, "Biz dermatolojik olaylara iki şekilde bakıyorduk. Bir hastalık bir de estetik tarafı olarak bakıyorduk. Ama burada görüyorum ki estetikten ziyade kozmetik dediğimiz bir ara form da varmış. Ancak dermatologlar da yıllardır ana hastalık grubuna bakmaktan dolayı kendi içinde bu alanı ihmal etmişler ve alan biraz merdiven altına kaymış. Şimdi dermatologlar da bunu fark etmişler, biz de fark ettik." ifadelerini kullandı.