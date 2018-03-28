Estonya Başbakanı Ratas Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki Kudüs oylamasına ilişkin şehrin yasal statüsündeki değişikliği reddettiği için Estonya'ya teşekkür etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Avn, Estonya Başbakanı Juri Ratas'ı Cebeli Lübnan vilayetindeki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Avn, Estonya'nın Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Nisan'da yapılacak Lübnan'a destek konferansına iştirak etmesi temennisinde bulunarak, BM Genel Kurulundaki Kudüs oylamasında şehrin yasal statüsündeki değişikliği reddettiğinden dolayı Estonya Başbakanı Ratas'a teşekkür etti.

Ratas da konuşmasında ülkesinin "çeşitli alanlarda Lübnan-Estonya ilişkilerini güçlendirmeyi arzuladığını" söyledi.

Ratas ayrıca Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Ratas, ülkesinin Lübnan topraklarının güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini tam olarak desteklediğini vurguladı.

Estonya Başbakanı Juri Ratas'ın bugün Lübnan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor.