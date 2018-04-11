Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Uzakta ama çok yakın. Türkiye ve Estonya: Zamana yayılan bir dostluk" isimli fotoğraf sergisi başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sergiye, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve akademisyenler katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Mottus, serginin Estonya'nın 100'üncü bağımsızlık yılında açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Estonya'nın 100'üncü bağımsızlık yıldönümünü Türkiye'de kutlamak büyük bir ayrıcalık. Coğrafi olarak uzak olmasına rağmen Türkiye, Estonya'nın iyi bir dostu olmuştur ve hala öyledir." dedi.

Mottus, tarihi boyunca Türkiye'nin Estonya'ya verdiği desteklerin altını çizerek "Türkiye NATO'ya üyelik sürecimize sıkı destek vermiş ve aynı zamanda 2006'daki NATO Baltık Hava Polisliğine katılan bölgedeki ilk ülke olmuştur." ifadesini kullandı.

Serginin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür eden Mottus, katılımcılara hitaben "Sizleri Estonya'nın en iyi dostları olarak görüyorum." dedi.

19 Nisan'a kadar sürecek fotoğraf sergisinde, tarih boyunca Türkiye ile Estonya ilişkilerinde öne çıkan noktalara dair fotoğraflar ve bilgiler yer alıyor.

Etkinlikte her iki ülkenin ilk yöneticilerinin birbirine gönderdiği mektuplar, Türkiye'nin başkent Tallinn'de büyükelçilik açmasına dair görüntüler ve 1991'den günümüze iki ülkenin diplomatik ilişkilerine dair fotoğraf ve kronolojik bilgiler sergileniyor.