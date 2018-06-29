Eşyalarını kurtarmak isterken canından oldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Fakılar köyü Çerçi Deresi Mahallesi'nde oturan Hüseyin İşçi'nin (57) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayı görünce eşyasını kurtarmak için eve giren İşçi, yanarak hayatını kaybetti.
İşçi'nin cesedi, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evden çıkartılıp Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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