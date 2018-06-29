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Eşyalarını kurtarmak isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yangın çıkan evindeki eşyalarını kurtarmak isterken alevler arasında kalan kişi öldü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Fakılar köyü Çerçi Deresi Mahallesi'nde oturan Hüseyin İşçi'nin (57) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı görünce eşyasını kurtarmak için eve giren İşçi, yanarak hayatını kaybetti.

İşçi'nin cesedi, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evden çıkartılıp Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devrekani KASTAMONU ölü yangın

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