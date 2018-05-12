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"Et ithal eden değil hayvan ihraç eden ülke haline geleceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "(Bakanlığın tarım ve hayvancılığa yönelik desteklemeleri) Bu projeleri yaptığımızda artık et ithal eden değil, hayvan ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Bu projeler hemen netice verecek projeler değil. İnşallah 3 sene içerisinde bunları halledeceğiz" - "Son 15 yılda hayvancılığa toplam 25 milyar destek vermişiz. Bugüne kadar 425 bin üreticiye 10,7 milyar Türk Lirası faizsiz kredi kullandırdık. Böylece 2002 yılında büyükbaş hayvan sayımız 10 milyon iken 2017 yılında 16 milyona, küçükbaş hayvan sayımız 32 milyon iken bugün 44 milyona çıktı" - "Büyükbaş hayvan varlığımızı daha da fazla arttırmayı hedeflediğimiz 250 bin düve projesiyle Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla toplam 50 bin düveyi üreticilerimize üç yıllık dönemde teslim edeceğiz. Proje kapsamında 7 yılda 1,5 milyon damızlık hayvan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım ve hayvancılığa yönelik desteklemelerine ilişkin, "Bu projeleri yaptığımızda artık et ithal eden değil, hayvan ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Bu projeler hemen netice verecek projeler değil. İnşallah 3 sene içerisinde bunları halledeceğiz." dedi.

Bakan Fakıbaba, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Akyazı'daki bir kesimhanede düzenlenen "Erzincan 10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi" ile "250 Bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, kalkınma ve büyümenin kırsalda başladığını söyledi.

Gıdanın ve üretimin kırsalda olduğunu ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Kırsal kalkınma olmadan, şehirler kalkınamaz ve dolayısıyla ülke kalkınamaz. Verdiğimiz düvelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişiyor, kadınlarımız iş kuruyor, istihdama katkı sağlıyor. Dünyada kırsal kesimin başlıca geçim kaynaklarından birisi tarım ve hayvancılıktır. Bundan dolayı hükümetlerimiz 2002 yılında 1,9 milyar olan tarımsal destekleri 2018'de 15 milyara çıkarmıştır. Yani 7 buçuk kat artmış. Allah'ın izniyle bundan sonra bu desteklerimiz devam edecektir."

- "Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et ve süt olmaz"

Fakıbaba, hayvancılığın tarımsal üretimin olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek, hayvancılığın tarımsal üretim açısından sigorta görevi yaptığını dile getirdi.

Her zaman "ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et ve süt olmaz" dediklerini anımsatan Fakıbaba, "İşte bu nedenle anayı önemsiyoruz, bu anlamda en önemli desteği anaya ve süt üretimine veriyoruz. Sayın Başbakanımızın 'Buğdayla koyun, gerisi oyun' diye çok önemli bir cümlesi var. Tarım ve hayvancılıkta en çok önem verdiklerimizden biridir buğday ve koyun. Acaba buğdayı ve koyunu nasıl geliştirebiliriz, nasıl arttırabiliriz, bunları nasıl ihraç edebilir duruma gelebiliriz? Geldiğimizden beri bunun üzerinden çalışıyoruz." diye konuştu.

Hayvancılığın öncelikli sektör olarak ele alınması gerektiğini aktaran Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin tarım ve hayvancılığa sahip çıktığını ve büyük önem verdiğini anlattı.

- "425 bin üreticiye 10,7 milyar Türk Lirası faizsiz kredi kullandırdık"

2002 yılından bu yana hayvancılığa olan desteğin 46 kat arttığına dikkati çeken Fakıbaba, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 15 yılda hayvancılığa toplam 25 milyar destek vermişiz. Bugüne kadar 425 bin üreticiye 10,7 milyar Türk Lirası faizsiz kredi kullandırdık. Böylece 2002 yılında büyükbaş hayvan sayımız 10 milyon iken 2017 yılında 16 milyona, küçükbaş hayvan sayımız 32 milyon iken bugün 44 milyona çıktı. Büyükbaş hayvan varlığımızı daha da fazla arttırmayı hedeflediğimiz 250 bin düve projesiyle Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla toplam 50 bin düveyi üreticilerimize üç yıllık dönemde teslim edeceğiz. Proje kapsamında 7 yılda 1,5 milyon damızlık hayvan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz."

Fakıbaba, hayvancılıkta anaç sayısını artırarak dana sayısını da arttıracaklarını ifade ederek, yapılan kredi desteklerinin de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Ülkede artık besicilikten üreticiliğe geçtiklerini anlatan Fakıbaba, "Bu projeleri yaptığımızda artık et ithal eden değil, hayvan ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Bu projeler hemen netice verecek projeler değil. İnşallah 3 sene içerisinde bunları halledeceğiz." dedi.

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açılış Dağıtım düve Erzincan teslim

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