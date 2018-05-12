"Et ithal eden değil hayvan ihraç eden ülke haline geleceğiz"

ERZİNCAN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım ve hayvancılığa yönelik desteklemelerine ilişkin, "Bu projeleri yaptığımızda artık et ithal eden değil, hayvan ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Bu projeler hemen netice verecek projeler değil. İnşallah 3 sene içerisinde bunları halledeceğiz." dedi.

Bakan Fakıbaba, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Akyazı'daki bir kesimhanede düzenlenen "Erzincan 10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi" ile "250 Bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, kalkınma ve büyümenin kırsalda başladığını söyledi.

Gıdanın ve üretimin kırsalda olduğunu ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Kırsal kalkınma olmadan, şehirler kalkınamaz ve dolayısıyla ülke kalkınamaz. Verdiğimiz düvelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişiyor, kadınlarımız iş kuruyor, istihdama katkı sağlıyor. Dünyada kırsal kesimin başlıca geçim kaynaklarından birisi tarım ve hayvancılıktır. Bundan dolayı hükümetlerimiz 2002 yılında 1,9 milyar olan tarımsal destekleri 2018'de 15 milyara çıkarmıştır. Yani 7 buçuk kat artmış. Allah'ın izniyle bundan sonra bu desteklerimiz devam edecektir."