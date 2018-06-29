Et ve soya üretimi ormanların yok olmasındaki ana etkenlerden

Et ve soya üretimi, tropik ormanların yok olmasında önemli rol oynuyor.

Dünya Vahşi Yaşam Fonu'nun (WWLF) son araştırmasında, sığır eti ve soya fasülyesi üretiminin, habitatların bozularak tropik ormanların yok olmasında ana etkenlerden olduğu tespit edildi.

Tropik yağmur ormanlarının bu hızla yok olmaya devam etmesi halinde yüzyıl içinde tamamen ortadan kaybolabileceği ortaya kondu.

Buna göre, Güney Amerika'da büyükbaş hayvan çiftlikleri ve soya tarlaları sadece Amazon'a zarar vermekle kalmıyor aynı zamanda Cerrado ve Gran Chaco arazilerini de "mahvediyor."

Sığır eti ve soya fasülyesi üretiminin Brezilya'nın Amazon ve Cerrado ile Arjantin ve Paraguay'ın Gran Chaco bölgelerindeki habitatın 3'te 2'sinin kaybına sebep olurken, soya talebi, et ve diğer hayvan ürünlerine olan taleple paralellik gösteriyor.

Orman olmayan arazilerin otlaklardan savanlara dönüştürülmesinde ise en büyük etkenin et talebini karşılamak olduğu vurgulanan araştırmada şu ifadelere yer verildi:

"Birinci etken et talebini karşılamak ve ikinci büyük faktör ise soya fasülyesi üretimi. Küresel soya fasülyesi üretimi 1950'lerden bugüne 15 kattan daha fazla arttı. Güney Amerika'da 1990 ile 2010 yılları arasında soya üretimi için ayrılan tarlalar yaklaşık 17 milyon hektardan 47 milyon hektara yükseldi."

Öte yandan elde edilen tüm soya ürünlerinin yüzde 75'i tavuk, domuz, çiftlik balığı ve inek gibi hayvanlara yem olarak veriliyor.

- Gelir arttıkça et talebi de artıyor

WWLF'ye göre birçok gelişen ülkede "harcanabilir şahsi gelir" gittikçe yükseliyor ve alışveriş için daha çok para harcanıyor.

Buna göre, bireylerin maddi gücününü artmasıyla listelerine ilk ekledikleri alışveriş kalemi sığır eti oluyor.

