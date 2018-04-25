HABER

ETA Fransa'ya silah teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Bayonne Cumhuriyet Savcısı, ETA'nın Fransız yetkililere çok sayıda silah ve mühimmatı teslim ettiğini duyurdu

PARİS (AA) - Bayonne Cumhuriyet Savcısı Samuel Vuelta Simon, Bask Yurdu ve Özgürlük Örgütü'nün (ETA) çok sayıda silah ve mühimmatı Fransa'ya teslim ettiğini açıkladı.

Le Figaro'da yer alan haberde, savcı Simon'un, İspanyol El Mundo gazetesinde yer alan haberi doğruladığı kaydedildi.

Haberde, gelecek ay kendini feshetmeye hazırlanan ETA'nın, Fransa'nın Bayonne kenti yakınlarındaki bir bölgede saklanan silah ve mühimmata dair bilgiyi Fransız yetkililere verdiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmat sandığının polis tarafından teslim alındığı ve incelemelerin devam ettiği belirtilen haberde, silahların bulunduğu yere dair bilgiyi veren kişinin kimliğinin bilinmediği vurgulandı.

İlk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt, geçen hafta bir açıklama yaparak, eylemlerinden zarar görenlerden özür dilemişti.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya'da, 52 kişi Fransa'da, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor.

CHP'den Abdullah Gül tepkisiCHP'den Abdullah Gül tepkisi
Ankara'da sürpriz 'ittifak' görüşmesiAnkara'da sürpriz 'ittifak' görüşmesi
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddiaİşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bask Yurdu ve Özgürlük Örgütü ETA Fransa

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.