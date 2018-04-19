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ETA örgütü 5 Mayıs'ta kendini feshedecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 01:08 | Son Güncelleme

Örgüt, Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayona kentinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikle fesih kararını açıklayacak

MADRİD (AA) - İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütünün gelecek ay kendini feshedeceği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, örgütün Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayona kentinde 5 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle fesih kararını açıklayacağını yazdı.

Bask kamu televizyonu (ETB) ise örgütün mayıs ayının ilk haftasında açıklamayı yapacağını duyurdu.

1959 yılında kurulan ve İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir Bask devleti kurmak için silahlı mücadele veren ETA, 800'den fazla insanı öldürmekle suçlanıyor.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya, 52 kişi Fransa, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor. Fesih kararının ardından bu kişiler için af çıkarılması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bask Yurdu ve Özgürlük Bayona ETA Fransa İspanya

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