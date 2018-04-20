HABER

ETA'dan 57 yıl sonra gelen özür

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

ETA: - "Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz" - İspanya hükümeti: - "Bu, ETA'yı demokrasi silahıyla dize getiren hukuk devletinin gücünün sonucundan başka bir şey değil"

MADRİD (AA) - İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneyinde bağımsız devlet kurmak için silahlı mücadele yürüten Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütü, bu süreçte çatışma tarafı olmadıkları halde zarar görenlerden af diledi.

Gelecek ay kendini feshetmeye hazırlanan ETA, örgüte yakınlığı ile bilinen Gara gazetesinde yayımlanan açıklamayla ilk kez halktan özür diledi ve pişmanlığını dile getirdi.

Cinayet, yaralama, işkence ve toplu göçe yol açma gibi eylemlerin sorumluluğunu kabul eden örgüt, açıklamasında, "Uzun silahlı mücadele süresince büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Gerçekten üzgünüz. Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- "Hukuk devletinin gücünün sonucu"

İspanya hükümeti ise özür açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Hükümetten yapılan açıklamada "Bu, ETA'yı demokrasi silahıyla dize getiren hukuk devletinin gücünün sonucundan başka bir şey değil. Terör örgütünün kurbanlarından af dilemesi iyi bir şey. Aslında çok daha önce af dilemeliydi." ifadeleri kullanıldı.

- 5 Mayıs'ta kendini feshedecek

1959'da kurulan ve ilk silahlı eylemini 1961'in temmuz ayında düzenleyen ETA'nın, 5 Mayıs'ta Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayona kentinde düzenlenecek etkinlikle kendini feshetmesi bekleniyor.

Hapisteki ETA üyeleri, örgütün kendini feshetmesinin ardından ailelerine yakın hapishanelere sevk edilmeyi, şiddet eylemlerine karışmayan örgüt üyeleri de şartlı olarak serbest bırakılmayı umuyor.

İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido ise kendisini feshetmesi karşılığında ETA'ya hiçir şey verilmeyeceğini söyledi.

- 800'den fazla kişiyi öldürdü

ETA, ilk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya'da, 52 kişi Fransa'da, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor.

Saldırı timi polis yelekleriyle yakalandı!Saldırı timi polis yelekleriyle yakalandı!
Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bask Yurdu ve Özgürlük ETA Fransa İspanya terör

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.