ETA'dan 57 yıl sonra gelen özür

MADRİD (AA) - İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneyinde bağımsız devlet kurmak için silahlı mücadele yürüten Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütü, bu süreçte çatışma tarafı olmadıkları halde zarar görenlerden af diledi.

Gelecek ay kendini feshetmeye hazırlanan ETA, örgüte yakınlığı ile bilinen Gara gazetesinde yayımlanan açıklamayla ilk kez halktan özür diledi ve pişmanlığını dile getirdi.

Cinayet, yaralama, işkence ve toplu göçe yol açma gibi eylemlerin sorumluluğunu kabul eden örgüt, açıklamasında, "Uzun silahlı mücadele süresince büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Gerçekten üzgünüz. Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- "Hukuk devletinin gücünün sonucu"

İspanya hükümeti ise özür açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Hükümetten yapılan açıklamada "Bu, ETA'yı demokrasi silahıyla dize getiren hukuk devletinin gücünün sonucundan başka bir şey değil. Terör örgütünün kurbanlarından af dilemesi iyi bir şey. Aslında çok daha önce af dilemeliydi." ifadeleri kullanıldı.