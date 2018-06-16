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Eteği otobüsün kapısına sıkışarak sürüklenen kadın kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:20 | Son Güncelleme

Adana'da 6 Haziran'da otobüsten ineceği sırada eteğinin kapıya sıkışması sonucu sürüklenerek ağır yaralanan kadın, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Adana'da 10 gün önce özel halk otobüsünden ineceği sırada eteğinin kapıya sıkışması sonucu sürüklenerek ağır yaralanan kadın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki Servet Altundağ'ın eteği, 6 Haziran'da bindiği özel halk otobüsünden merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda ineceği sırada aracın kapısına sıkıştı.

Otobüsün hareket etmesiyle kadın yerde sürüklenirken çevredekilerin uyarması üzerine sürücü aracı durdurdu.

Ağır yaralanan Altundağ, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Üç çocuk annesi kadın, yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Altundağ'ın ailesi, gözaltına alınan otobüs şoföründen şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
adana OTOBÜS sürüklenme yolcu

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