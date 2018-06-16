Eteği otobüsün kapısına sıkışarak sürüklenen kadın kurtarılamadı

Adana'da 10 gün önce özel halk otobüsünden ineceği sırada eteğinin kapıya sıkışması sonucu sürüklenerek ağır yaralanan kadın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki Servet Altundağ'ın eteği, 6 Haziran'da bindiği özel halk otobüsünden merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda ineceği sırada aracın kapısına sıkıştı.
Otobüsün hareket etmesiyle kadın yerde sürüklenirken çevredekilerin uyarması üzerine sürücü aracı durdurdu.
Ağır yaralanan Altundağ, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Üç çocuk annesi kadın, yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Altundağ'ın ailesi, gözaltına alınan otobüs şoföründen şikayetçi oldu.
Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
ABD'nin Kanada Büyükelçisine tehdit mektubu! Zarfın içinden bakın neler çıktı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum