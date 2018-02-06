Eti Maden işçisi pirit için yürüdü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası işçileri yürüme eylemi yaptı.

Fabrika önünde toplanan 500 kadar işçi, Petrol-İş Sendikası Bandırma Şubesi’nin organize ettiği basın açıklaması ve yürüyüşe katıldı. Petrol-İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan, "Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ile Eti Maden arasında özelleştirme öncesinde tesislerin pirit ihtiyacının Küre’den temin edilmesine dair 29 Ocak 1999 tarihli pirit satış sözleşmesi imzalanmıştı. 2004 Mart ayında yapılan özelleştirme ihalesi kapsamında Küre İşletmesi Eti Bakır A.Ş. şirketine devredilmişti. 29 Ocak 1999 tarihli sözleşmeye uygun olarak, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan pirit konsantresinin bu şirket tarafından Küre İşletmesi’nden temin edilmesi gerekmektedir. Ancak, dönem dönem bu sözleşmeyi ihlal etmiştir. 4 Mayıs 2015 tarihli Murgul piriti ve Küre piritinin kıyaslandığı raporda, 9 gemide toplam 14.153 ton yaş pirit tesise gelmiştir. Bunun 3 bin 210 tonunun Küre piriti olduğu, geri kalanın analizler sonucu Murgul piriti olduğu anlaşılmıştır. Murgul piritinin yakılmasından sonra tesiste çok fazla arızalar meydana gelmiştir. Şirket, sözleşmeyi ihlal ettiği yetmiyormuş gibi, 29 Ocak 2018 tarihinde Üsküdar 9. Noterliği’nden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ihtarname çekerek, Küre piritini vermeyeceğini beyan etmiş, 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini beyan etmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen işçiler Sülfürik Asit Fabrikası’ndan Bandırma merkezine kadar 5 kilometre yürüdü. İşçilerin yürüyüşü boyunca polis ekipleri güvenlik tedsbiri aldı.