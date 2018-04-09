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Etiler'de hareketli dakikalar! 'Drej Ali' lakaplı suç makinesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

'Drej Ali' lakaplı suç makinesi Etiler’de çok sayıda suç kaydı ve aranması olan şahıs polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Etiler’de çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan “Drej Ali” lakaplı şahıs ve yanındaki kadın, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların kaza yapması, kaçması ve taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Taşlı Çay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da “Mala zarar verme”, “Konut dokunulmazlığı” ve “oto hırsızlığı” gibi suçlardan 15 farklı aranması ve çok sayıda suç kaydı olan “Drej Ali” lakaplı Ali Ü.(23) kendisini takip eden polis ekiplerini görünce yanındaki kadınla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerle Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler, sokak üzerine geldiğinde 3 araca çarptı. Kaza sonrası araçtan inen şüpheliler, yaya olarak kaçıp ardından da taksiye binerek uzaklaştı. İhbar üzerine çevrede geniş çaplı çalışma başlatan polis, şahısları taksiyle seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların araçlara çarpması, kaçması ve taksiye binerek uzaklaşmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, şüphelier kaza yaptıktan sonra kaçmaya başlıyor. Bir süre koşarak kaçan şüpheliler ardından cadde üzerinde bir taksi durduruyor. Vatandaşın taksiden inmesinin ardından şüpheliler araca binerek uzaklaşıyor. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin kaza yaptığı araçta inceleme yaptı. Araç yapılan inceleme sonrasında çekiciyle şubeye götürüldü. Şüphelilerin çarptığı araçlara ise polis tarafından tutanak tutuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Drej Ali Etiler polis

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
şimdi bunu makina yapın acımak yok
drej ali nin adını kullanan çapsızın teki işte
Haber okunsun diye ne yapacağınızı şaşırdınız artık. Gir google'a bak bakalım drej alinin soyadı ü ile mi başlıyor, 23 yaşında mı! Ajanstan aldığın haberi incelemeden yayınlamayın komik oluyorsunuz. Beyin bedava.
Bu yaptiginiz gercek drej ali ye saygisizlik insanlari itibarsizlasmak icin boyle haberler yapmayin
DREJ ALİ Bİ TANE ALİ YASAK BU DREJ ALİ KİMMİŞ YAV HIRSIZLIKTAN FALAN BAHSEDİLOYO GERÇEK DRAJ ALİ KABADAYI ALLAH ALLAH
bu adamı suçluları yakalamak için kullanacaksınız 5 polisin yaptığı yapar.
drej Kürtçede uzun demek
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