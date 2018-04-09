Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Taşlı Çay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da “Mala zarar verme”, “Konut dokunulmazlığı” ve “oto hırsızlığı” gibi suçlardan 15 farklı aranması ve çok sayıda suç kaydı olan Ali Ü.(23) kendisini takip eden polis ekiplerini görünce yanındaki kadınla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerle Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler, sokak üzerine geldiğinde 3 araca çarptı. Kaza sonrası araçtan inen şüpheliler, yaya olarak kaçıp ardından da taksiye binerek uzaklaştı. İhbar üzerine çevrede geniş çaplı çalışma başlatan polis, şahısları taksiyle seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların araçlara çarpması, kaçması ve taksiye binerek uzaklaşmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Görüntülerde, şüpheliler kaza yaptıktan sonra kaçmaya başlıyor. Bir süre koşarak kaçan şüpheliler ardından cadde üzerinde bir taksi durduruyor. Vatandaşın taksiden inmesinin ardından şüpheliler araca binerek uzaklaşıyor. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin kaza yaptığı araçta inceleme yaptı. Araç yapılan inceleme sonrasında çekiciyle şubeye götürüldü. Şüphelilerin çarptığı araçlara ise polis tarafından tutanak tutuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)
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