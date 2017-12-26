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Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 01:47 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışması nedeniyle İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul’da kaldırım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Zabıta Ekipleri ile Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri karşı karşıya geldi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken gerginlik yaşandı.

Olay Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Belediyesine ait iş makineleri kaldırım çalışmasına başladı. Ancak cadde büyükşehir belediyesi idaresinde olduğu için İBB’ye bağlı zabıta ekipleri çalışmaya izin vermedi.

ÇEVİK KUVVET DE SEVK EDİLDİ

Bunun özerine olay yerinde çok sayıda zabıta ekibi geldi. Gerginliği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı. İş makineleri olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik büyümeden sonlandı.

(AJANSLAR)

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Anahtar Kelimeler:
Etiler Beşiktaş zabıta İBB Kaldırım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vatandaş bitti şimdide devlet memurları mı dövüşüyor :D :D :D :D bu ülkede adaletin düzenin olmadığını gösteriyor. Tanrı bizi Akp den korusun.
belediye belediıye yi kovalıyor dur daha neler görcez türkiye burası:D
Şu zabıtalara gıcık olduğum kadar hiç bir mesleğe gıcık değilim vicdan yoksunları
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