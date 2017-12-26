Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

İstanbul’da kaldırım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Zabıta Ekipleri ile Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri karşı karşıya geldi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken gerginlik yaşandı.
Olay Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Belediyesine ait iş makineleri kaldırım çalışmasına başladı. Ancak cadde büyükşehir belediyesi idaresinde olduğu için İBB’ye bağlı zabıta ekipleri çalışmaya izin vermedi.
ÇEVİK KUVVET DE SEVK EDİLDİ
Bunun özerine olay yerinde çok sayıda zabıta ekibi geldi. Gerginliği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı. İş makineleri olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik büyümeden sonlandı.
(AJANSLAR)
İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!
Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi
Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!
Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!
Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
Suudi Arabistan'da hayat düşünüldüğü gibi değil!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a aşı tepkisi
Okuyucu Yorumları 3 yorum