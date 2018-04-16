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Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:14 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı dava tanık beyanlarıyla sürdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen S.T, eğitim taburunda görevli olduğunu ancak 15 Temmuz'da 2 Nolu ana nizamiyede nöbetçi subaylık yaptığını söyledi.

S.T, akşam saatlerinde 4'üncü Kolordu Komutanı'nın tümene geldiğini, bir süre kalıp ayrıldığını ifade ederek, Kolordu Komutanı ayrıldıktan sonra nöbetçi amiri yarbay Erdal Yetim tarafından alarm verildiğini, hücum yelekleri ve çelik başlıklarını takmalarının emredildiğini aktardı.

"Ben de silahımı ve hücum yeleğimi aldım." diyen S.T, bir süre sonra da personelin mesaiye gelmeye başladığını bildirdi.

S.T, saat 22.30 gibi de Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'un sivil bir araçla kışlaya geldiğini ancak onu çıkarken görmediğini dile getirdi.

İstanbul'da Boğaz Köprüsünün kapatıldığına dair haberi sosyal medyadan gördüğünü ve uçak seslerini duyduğunu anlatan S.T, saat 00.30 civarı nizamiyeye 2 tankın geldiğini farkettiklerini söyledi.

S.T, tanklardan birinin üzerinde Fatih üsteğmenin olduğunu gördüğünü, onun, başçavuş C.K. ile görüşerek saldırı durumu olduğunu ve alarm verildiğini söylediğini aktardı.

Tanık S.T, faaliyet izleme merkeziyle görüşülmesinin ardından kapıların açıldığını ifade ederek, "Sonra 2 tank 45 dakika kadar sonra geri geldi. Hatırladığım, tanktaki görevli uzmanlardan biri, 'Fatih üsteğmeni aldılar.' dedi." diye konuştu.

S.T, tankın üzerindeki yaralı bir vatandaşın da revirden gelen ambulansla götürüldüğünü gördüğünü ifade etti.

S.T, bu sırada dışarı çıkmak üzere nizamiyeye doğru gelen tankların ise çıkmadan orada kaldığını belirterek, saat 01.00 civarında da vatandaşların toplanmaya başladığını anlattı.

S.T, belediyenin kamyon ve iş makinelerinin de nizamiyenin önüne geldiğini ve bu şekilde beklediklerini söyledi.

Bazı tanıkların da beyanda bulunduğu duruşma, yarına ertelendi.

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