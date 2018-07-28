Etiyopya Başbakanı Ahmed ABD'de muhalif liderlerle görüştü

WASHINGTON (AA) - Etiyopya'nın yeni Başbakanı Abiy Ahmed, ABD ziyareti kapsamında bu ülkede bulunan Etiyopyalı muhalif liderlerle bir araya gelerek siyasete katılmaları çağrısında bulundu.

Etiyopya liderinin, ABD ziyareti kapsamında ilk durağı, bu yıl 18'incisi düzenlenen ve her yıl binlerce Etiyopyalı Müslüman'ı bir araya getiren Bedir Kongre'si oldu.

Kongre'ye hitap eden Ahmed, "Etnik ve dini ayrışmalardan hiçbir fayda görmedik" diyerek etnik ve dini çeşitliğe sahip Etiyopya diasporasına ülkeleri için bir araya gelmeleri çağrısında bulundu.

Başbakan Ahmed, "Ülkenize güvenirseniz çok kısa bir zamanda tarih yazacağımız konusunda tereddüdünüz olmasın." diye konuştu.

İslam'ın barış ve rahmet dini olduğuna vurgu yapan Ahmed, Etiyopya'nın İslam'la bağının ilk müezzin Bilal-i Habeşi'ye kadar gittiğini anımsattı.

Etiyopyalı Müslümanların ülkedeki reformlara katkı sağlamalarını isteyen Ahmed, "Sevgi, merhamet ve uzlaşma idealleri müreffeh, demokratik ve barış içinde bir Etiyopya'nın temellerini oluşturur." ifadesini kullandı.