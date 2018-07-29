WASHINGTON (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan Etiyopya diasporasına "birlik olma ve Etiyopya’ya yatırım yapma" çağrısında bulundu.

Washington bölgesinde yaşayan binlerce Etiyopyalı, öğleyin konuşma yapacağı duyurulan Ahmed’i dinlemek için erken saatlerde Kongre Merkezi'nin önünde sıraya girdi.

Abiy Ahmed'in Kongre Merkezi'nde Etiyopya diasporasına hitabından önce Etiyopyalı din adamları tarafından dualar edildi.

Duaların ardından Washington D.C. Valisi Muriel E. Bowser kısa bir konuşma yaptı. Bowser, 28 Temmuz'u "Washington Etiyopyalılar Günü” olarak ilan ettiğini söyledi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de konuşmasında birlik mesajları verdi.

ABD’deki Etiyopya diasporasının Etiyopya ile yakın ilişki içinde olması gerektiğini vurgulayan Ahmed, “Duvarları yıkıp köprü inşa edelim, birleşmiş bir Etiyopya’yı kuralım. Etiyopya’yı bir bütün haline getirelim. Kendi toplumsal değerlerimize ve tarihimize dönelim ve ortak bir amaç için hareket edelim. Bir toplum olalım.” dedi.