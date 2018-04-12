Etiyopya Başbakanı'ndan muhaliflere diyalog çağrısı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, muhalif partilerden ülkede başlatılacak ulusal diyalog ve müzakereler için hazır olmalarını istedi.

Ahmed, başkent Addis Ababa’daki Milli Saray’da muhalif parti liderleri, sivil toplum kuruluşu ve dini grup temsilcilerine akşam yemeği verdi.

Burada yaptığı konuşmada muhalif parti liderlerinin yeni dönemde pozitif bir duruş sergilemelerini isteyen Ahmed, "Artık daha fazla dargınlık ve öfke olmamalı, ancak pozitif adımlar ülkedeki demokratik gelişmeye katkıda bulunabilir." dedi.

Ahmed, hükümetin çok partili siyaseti zenginleştirmeye ve ülkedeki siyasi alanı genişletmeye hazır olduğunu belirterek, tüm siyasi partilere barışçıl diyalog ve müzakereler için hazır olmaları çağrısı yaptı.

Geçen hafta görevine başladığından bu yana ülkedeki kritik bölgelere ziyaret gerçekleştiren Ahmed, Oromiya-Somali eyaletleri sınırındaki etnik çatışmalara çözüm aramak için hafta sonu Somali eyaletinin başkenti Jigjiga’yı gitti.

Ahmed, dün, ülkedeki muhalif gösterilerin merkezlerinden biri olan Oromiya eyaletinin Ambo kentinde yerel halkla da bir araya gelerek, geçmişi unutmaları ve ülkenin kalkınması için çalışmalarını istedi.

Komünist Derg rejiminin 1991'de yıkılmasından bu yana ülkeyi yöneten Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) iktidarında ilk kez Oromolu bir ismin başbakan olması ülkedeki gergin siyasi atmosferi büyük ölçüde yumuşatırken, Ahmed'in seçilmesiyle Oromiya ve Amhara eyaletlerinde son üç yıldır süren eylemler de son buldu.