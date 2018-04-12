HABER

Etiyopya Başbakanı'ndan muhaliflere diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:19 | Son Güncelleme

Başbakan Ahmed: - "Artık daha fazla dargınlık ve öfke olmamalı, ancak pozitif adımlar ülkedeki demokratik gelişmeye katkıda bulunabilir"

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, muhalif partilerden ülkede başlatılacak ulusal diyalog ve müzakereler için hazır olmalarını istedi.

Ahmed, başkent Addis Ababa’daki Milli Saray’da muhalif parti liderleri, sivil toplum kuruluşu ve dini grup temsilcilerine akşam yemeği verdi.

Burada yaptığı konuşmada muhalif parti liderlerinin yeni dönemde pozitif bir duruş sergilemelerini isteyen Ahmed, "Artık daha fazla dargınlık ve öfke olmamalı, ancak pozitif adımlar ülkedeki demokratik gelişmeye katkıda bulunabilir." dedi.

Ahmed, hükümetin çok partili siyaseti zenginleştirmeye ve ülkedeki siyasi alanı genişletmeye hazır olduğunu belirterek, tüm siyasi partilere barışçıl diyalog ve müzakereler için hazır olmaları çağrısı yaptı.

Geçen hafta görevine başladığından bu yana ülkedeki kritik bölgelere ziyaret gerçekleştiren Ahmed, Oromiya-Somali eyaletleri sınırındaki etnik çatışmalara çözüm aramak için hafta sonu Somali eyaletinin başkenti Jigjiga’yı gitti.

Ahmed, dün, ülkedeki muhalif gösterilerin merkezlerinden biri olan Oromiya eyaletinin Ambo kentinde yerel halkla da bir araya gelerek, geçmişi unutmaları ve ülkenin kalkınması için çalışmalarını istedi.

Komünist Derg rejiminin 1991'de yıkılmasından bu yana ülkeyi yöneten Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) iktidarında ilk kez Oromolu bir ismin başbakan olması ülkedeki gergin siyasi atmosferi büyük ölçüde yumuşatırken, Ahmed'in seçilmesiyle Oromiya ve Amhara eyaletlerinde son üç yıldır süren eylemler de son buldu.

Çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidirÇok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyalog Etiyopya muhalefet

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.