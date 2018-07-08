Etiyopya Başbakanı’ndan tarihi Eritre ziyareti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, komşu Eritre ile barışın tesis edilebilmesi ve iki ülke yakınlaşmasının ileri taşınması için başkent Asmara’yı ziyaret ediyor.
Ahmed, Eritre'nin başkenti Asmara'da havalimanında Devlet Başkanı Isaias Afwerki ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.
İki ülkenin liderleri yaklaşık 20 yılın ardından ilk defa bir araya gelecek. Bu ziyaretle uzun yıllar sonra üst düzey bir Etiyopya heyeti de Eritre'ye gitmiş oldu.
Eritre'de yaşayan sosyal medya kullanıcıları, Asmara’da Abiy Ahmed’in gelişi için özel hazırlıklarının yapıldığını, ana yolların Etiyopya bayraklarıyla süslendiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin Eritre ile normalleşme çabalarının parçası olduğunu ifade ederek “Başbakan’ın Eritreli liderlerle ilişkilerin nasıl onarılacağını konuşması bekleniyor.” dedi.
Etiyopya'nın, 1998-2000 yılları arasında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından Eritre Devlet Başkanı Afwerki de Etiyopya'ya heyet göndereceğini açıklamıştı.
Bu çerçevede geçen ay Eritreli üst düzey bir heyet, ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etmişti. Görüşmeler sonrasında Başbakan Ahmed, Etiyopya Havayollarının yakın zamanda Eritre'nin liman şehri Massava'ya uçuşlara başlayacağını dile getirmişti.
Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi sonucu iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.
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