HABER

Etiyopya Başbakanı’ndan tarihi Eritre ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

İki ülke liderleri 20 yıl aradan sonra barış görüşmeleri için Eritre'nin başkenti Asmara’da bir araya geliyor

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, komşu Eritre ile barışın tesis edilebilmesi ve iki ülke yakınlaşmasının ileri taşınması için başkent Asmara’yı ziyaret ediyor.

Ahmed, Eritre'nin başkenti Asmara'da havalimanında Devlet Başkanı Isaias Afwerki ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

İki ülkenin liderleri yaklaşık 20 yılın ardından ilk defa bir araya gelecek. Bu ziyaretle uzun yıllar sonra üst düzey bir Etiyopya heyeti de Eritre'ye gitmiş oldu.

Eritre'de yaşayan sosyal medya kullanıcıları, Asmara’da Abiy Ahmed’in gelişi için özel hazırlıklarının yapıldığını, ana yolların Etiyopya bayraklarıyla süslendiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin Eritre ile normalleşme çabalarının parçası olduğunu ifade ederek “Başbakan’ın Eritreli liderlerle ilişkilerin nasıl onarılacağını konuşması bekleniyor.” dedi.

Etiyopya'nın, 1998-2000 yılları arasında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından Eritre Devlet Başkanı Afwerki de Etiyopya'ya heyet göndereceğini açıklamıştı.

Bu çerçevede geçen ay Eritreli üst düzey bir heyet, ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etmişti. Görüşmeler sonrasında Başbakan Ahmed, Etiyopya Havayollarının yakın zamanda Eritre'nin liman şehri Massava'ya uçuşlara başlayacağını dile getirmişti.

Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi sonucu iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Fetullah Gülen'in yaşadığı beldede yoğun güvenlik önlemiFetullah Gülen'in yaşadığı beldede yoğun güvenlik önlemi
Sivas'ta ilk kez 'geyik böceği' bulunduSivas'ta ilk kez 'geyik böceği' bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu

Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.