Etiyopya Başbakanı’ndan tarihi Eritre ziyareti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, komşu Eritre ile barışın tesis edilebilmesi ve iki ülke yakınlaşmasının ileri taşınması için başkent Asmara’yı ziyaret ediyor.

Ahmed, Eritre'nin başkenti Asmara'da havalimanında Devlet Başkanı Isaias Afwerki ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

İki ülkenin liderleri yaklaşık 20 yılın ardından ilk defa bir araya gelecek. Bu ziyaretle uzun yıllar sonra üst düzey bir Etiyopya heyeti de Eritre'ye gitmiş oldu.

Eritre'de yaşayan sosyal medya kullanıcıları, Asmara’da Abiy Ahmed’in gelişi için özel hazırlıklarının yapıldığını, ana yolların Etiyopya bayraklarıyla süslendiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin Eritre ile normalleşme çabalarının parçası olduğunu ifade ederek “Başbakan’ın Eritreli liderlerle ilişkilerin nasıl onarılacağını konuşması bekleniyor.” dedi.

Etiyopya'nın, 1998-2000 yılları arasında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından Eritre Devlet Başkanı Afwerki de Etiyopya'ya heyet göndereceğini açıklamıştı.