Etiyopya Başbakanı'ndan yargı ve güvenlik sisteminde reform sözü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkede çokça tartışılan yargı ve güvenlik alanlarında reform yapma sözü verdi.

Eski Başbakan Hailemariam Desalegn’in istifası sonrası ay başında başbakanlık koltuğuna oturan Ahmed, başkent Addis Ababa'da düzenlenen gençlik buluşmasında yaklaşık 20 bin kişiye seslendi.

Ahmed burada yaptığı konuşmada, güvenlik alanında ordu, polis ve istihbarat teşkilatlarında değişikliğe gidileceği sözü verirken, bu alanlarda hesap verilebilir bir yapıyı oluşturmanın hükümetin önceliği olacağını belirtti.

Bağımsız ve özgür medyanın yaratılması ve demokratik alanın genişletilmesi için yargıda reforma gidileceğini kaydeden Ahmed, baskıcı yasaların yeniden gözden geçirileceğini dile getirdi.

Ahmed, göreve başladığından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde halkla bir araya gelerek beklentileri dinledi.

Etiyopya hükümeti, insan hakları kuruluşları tarafından muhalif siyasetçi, gazeteci ve göstericilere karşı hak ihlallerinde bulunmak ve aşırı şiddet ve işkence uygulamakla suçlanıyor.

Son 27 yıldır ülkeyi yöneten Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) iktidarında ilk kez Oromolu bir ismin başbakan olması ülkedeki gergin siyasi atmosferi büyük ölçüde yumuşatırken, Ahmed'in seçilmesiyle Oromiya ve Amhara eyaletlerinde son üç yıldır süren eylemler de son buldu.