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Etiyopya BM’den Eritre yaptırımlarını kaldırmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:11 | Son Güncelleme

Etiyopya BM’den Eritre yaptırımlarını kaldırmasını istedi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Birleşmiş Milletlerden (BM) barış yaptığı Eritre’ye uygulanan yaptırımları kaldırmasını talep etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkeyi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i başkent Addis Ababa’da kabul etti.

Ahmed, ziyarette Guterres’e Eritre’ye yönelik yaptırımların kalkması için resmi talepte bulundu.

Ahmed’le görüşmesi öncesinde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed’le ortak basın toplantısı düzenleyen Guterres, “Yaptırımlar yaşanan olaylar sebebiyle getirildi. İnancım, eğer yaptırımlara yol açan olaylar ve nedenler artık var olmazsa, doğal olarak yaptırımlara da gerek kalmayacak.” demişti.

Başbakan Ahmed de aynı gün Eritre’yle savaş durumunu sona erdiren ve ilişkilerin normalleşmesini öngören barış ve dostluk deklarasyonu imzalamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Afrika’da faaliyet yürüten Eş-Şebab ve benzer silahlı örgütlere destek verdiği gerekçesiyle Eritre’ye silah satışı yasağı gibi yaptırımlar uyguluyor. Eritre, kendisinde yöneltilen suçlamaları reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya yaptırım

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