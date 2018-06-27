Etiyopya Eritre’ye uçuşları yeniden başlatacak

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin Danışmanı Yemane Gebreab, Dışişleri Bakanı Osman Saleh ve Eritre Afrika Birliği Temsilcisi Araya Desta'nın da bulunduğu heyet, başkentteki Bole Havalimanı'nda Başbakan Abiy Ahmed tarafından karşılandı.

Etiyopya'nın komşu Eritre'yle kalıcı barış için hazır olduğunu açıklaması sonrasında 20 yıl sonra ilk kez Eritreli üst düzey bir heyet başkente geldi.

Komşu ülkedeki "kardeşlerinin” en kısa zamanda Etiyopya’yı ziyaret etmesini istediğini kaydeden Ahmed, iki tarafın da artık savaşmanın faydasız olduğunu gördüğünü dile getirdi.

İki ülkenin de 11 Eylül’de (Etiyopya Takvimi) yeni yılı birlikte kutlayacağını söyleyen Ahmed, “Etiyopya Havayolları yakın zamanda Eritre’nin liman şehri Massava’ya uçuşlara başlayacak.” diye konuştu.

Etiyopya'nın ay başında, 1998-2000 yıllarında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından geçen hafta Eritre Devlet Başkanı Afwerki de Etiyopya'ya bir heyet göndereceğini açıklamıştı.

Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesinin ardından iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.

Ülkenin yeni başbakanı Ahmed, nisan ayında mecliste yaptığı ilk konuşmasında, Etiyopya ile aynı dil ve kültürü paylaşan Eritre'ye zeytin dalı uzatarak iki devlet arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye hazır olduğunu belirtmişti.

