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Etiyopya Hint Okyanusu'nda 46 vatandaşının öldüğünü doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

Etiyopya Hint Okyanusu'nda 46 vatandaşının öldüğünü doğruladı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, geçen hafta Hint Okyanusu'nda kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 46 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'nın Somali kıyılarından Yemen'e ulaşmak için yola çıkan ve yaklaşık 100 Etiyopyalının olduğu botta 46 kişinin öldüğünü doğruladığı belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile hayatta kalan ve Yemen'de barınan 39 kişiye yardım ulaştırmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, 15 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada, insan kaçakçılarının adalet karşısına çıkarılması için bölgesel ve uluslararası örgütlerle çalışıldığına da işaret edildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine geçme hayaliyle Yemen'e gitmeye çalışan ve derme çatma teknelerle seyahat eden yüzlerce Afrikalı göçmen her yıl Hint Okyanusu'nun sularında hayatını kaybediyor.

IOM, geçen hafta yaklaşık 100 göçmenin bulunduğu teknenin belirlenemeyen bir nedenle Yemen açıklarında battığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya göçmen Yemen

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