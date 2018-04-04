İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenecek "Etiyo Türkiye Kültür ve Ticaret Festivali" ile Türkiye ve Etiyopya arasında hem kültürel hem de ticari alanda köprü kurulması hedefleniyor.

Etiyopya ve Türkiye arasında kültür, sanat ve ticaret alanındaki bağların güçlenmesi amacıyla düzenlenecek festival, 21 Nisan'da Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki yerleşkesinde başlayacak.

Festivale, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan, Tesfaye Abebe Sanat Merkezi'nden sanatçılar, tur, seyahat, uluslararası taşımacılık ve dış ticaret alanlarından firmalar ve ticaret birliklerinin temsilcileri katılacak. Türk iş adamlarının da kendi ürün ve hizmetlerini tanıtacağı festivale konuk olacak Etiyopyalı iş adamları da yörelerine özgü kahve, susam, deri, çiçek ve tekstil ürünlerini tanıtacak.

Türk ve Etiyopyalı iş adamları arasında ikili toplantıların düzenleneceği festival çerçevesinde, iki ülke arasındaki yatırım, ithalat ve ihracat konuları ele alınacak, Türk sanatçılar da geleneksel müzik dinletileri ve dans gösterileri sunacak.

Etiyopya Büyükelçiliği, Etiyopya Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Bahçeşehir Üniversitesi destekleriyle düzenlenecek festival kapsamında, 22 Nisan'da da Boğaz turu gerçekleştirilecek.