HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan Hedasi Barajı için ortak çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem: - "5 milyar dolarlık barajın inşaatı yakında tamamlanacak. Mısır'a doğru akan Nil suyunun azalacağından endişeliyiz. Bu olumsuz duruma karşı Sudan, Mısır ve Etiyopya, ortak çalışma yapma kararı aldı"

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Hedasi Barajı'nda azalan su miktarı ile ilgili Sudan ve Mısır ile bağımsız çalışma yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hedasi Barajı'nın inşa edilmesiyle Mısır'ın Nil Nehri'nden daha az su alacağı yönündeki endişelerini gidermek için bağımsız bir çalışma yürütme kararı aldıklarını söyledi.

Alem, "5 milyar dolarlık barajın inşaatı yakında tamamlanacak. Mısır'a doğru akan Nil suyunun azalacağından endişeliyiz. Bu olumsuz duruma karşı Sudan, Mısır ve Etiyopya, ortak çalışma yapma kararı aldı. Üç ülkenin arasında yapılan bu anlaşma 'bir atılımdır'." dedi.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan biri olan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşaatına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti. Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, 13 Kasım 2017'de başkent Kahire'deki üçlü toplantının ardından askıya alınmıştı. Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu, 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalanmıştı. Ayrıca Mısır, Etiyopya ve Sudan, 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.

Afrika'nın en büyük barajı olacak ve tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi planlanan projenin toplam maliyetinin 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Belediye çalışanları İsrail'i protesto ettiBelediye çalışanları İsrail'i protesto etti
Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybettiSon dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Hedasi Barajı mısır Sudan

En Çok Okunan Haberler

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.