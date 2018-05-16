Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan Hedasi Barajı için ortak çalışma

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Hedasi Barajı'nda azalan su miktarı ile ilgili Sudan ve Mısır ile bağımsız çalışma yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hedasi Barajı'nın inşa edilmesiyle Mısır'ın Nil Nehri'nden daha az su alacağı yönündeki endişelerini gidermek için bağımsız bir çalışma yürütme kararı aldıklarını söyledi.

Alem, "5 milyar dolarlık barajın inşaatı yakında tamamlanacak. Mısır'a doğru akan Nil suyunun azalacağından endişeliyiz. Bu olumsuz duruma karşı Sudan, Mısır ve Etiyopya, ortak çalışma yapma kararı aldı. Üç ülkenin arasında yapılan bu anlaşma 'bir atılımdır'." dedi.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan biri olan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşaatına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti. Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, 13 Kasım 2017'de başkent Kahire'deki üçlü toplantının ardından askıya alınmıştı. Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu, 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalanmıştı. Ayrıca Mısır, Etiyopya ve Sudan, 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.

Afrika'nın en büyük barajı olacak ve tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi planlanan projenin toplam maliyetinin 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.

