Etiyopya Mısır'ın Hedasi Barajı teklifini reddetti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Hedasi Barajı'nın inşasına ilişkin Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında yaşanan anlaşmazlık için herhangi bir üçüncü tarafın hakemliğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Desalegn, Mısır ziyaretinin ardından, Etiyopya'nın Mavi Nil üzerine inşa ettiği ve üç ülke arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mısır'ın Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlığın çözümü için Dünya Bankasının hakemlik yapması teklifini reddettiklerini belirten Desalegn, "Etiyopya Hedasi Barajı konusunda herhangi bir üçüncü tarafın hakemliğini kabul etmeyecek." dedi.

Üçüncü tarafın görüşmelere katılmasını gereksiz bulduklarını ifade eden Desalegn, "Profesyonel destek aramak bir şeydir ama meseleyi bir kuruma devretmek başka bir şeydir. Mısır'a bu tekliflerinin kabul edilemeyecek olduğunu söyledik." diye konuştu.

Desalegn, üç ülke arasında sekteye uğrayan görüşmelerin sürmesi halinde başarıya ulaşacağına inandığını kaydetti.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.