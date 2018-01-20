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Etiyopya Mısır'ın Hedasi Barajı teklifini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 26 dakika önce

- Başbakan Desalegn, Mısır'ın, Dünya Bankasının Hedasi Barajı anlaşmazlığının çözümünde hakemlik yapması teklifini reddettiklerini açıkladı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Hedasi Barajı'nın inşasına ilişkin Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında yaşanan anlaşmazlık için herhangi bir üçüncü tarafın hakemliğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Desalegn, Mısır ziyaretinin ardından, Etiyopya'nın Mavi Nil üzerine inşa ettiği ve üç ülke arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mısır'ın Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlığın çözümü için Dünya Bankasının hakemlik yapması teklifini reddettiklerini belirten Desalegn, "Etiyopya Hedasi Barajı konusunda herhangi bir üçüncü tarafın hakemliğini kabul etmeyecek." dedi.

Üçüncü tarafın görüşmelere katılmasını gereksiz bulduklarını ifade eden Desalegn, "Profesyonel destek aramak bir şeydir ama meseleyi bir kuruma devretmek başka bir şeydir. Mısır'a bu tekliflerinin kabul edilemeyecek olduğunu söyledik." diye konuştu.

Desalegn, üç ülke arasında sekteye uğrayan görüşmelerin sürmesi halinde başarıya ulaşacağına inandığını kaydetti.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalanmıştı. Mısır, Etiyopya ve Sudan, ayrıca 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören anlaşmaya imza atılmıştı.

Anlaşmanın sonucunda teknik çalışmaları yapan bağımsız şirketler, ilk inceleme raporunu geçen kasım ayında ülkelere sunmuş, Etiyopya ve Sudan bazı konuların gözden geçirilmesi gerektiğini ileri sürerek raporu kabul etmemişti.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen barajın toplam maliyeti yaklaşık 4,8 milyar dolar olacak.

(AA)

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