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Etiyopya ordusu Somali eyaletine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

Yerel ve federal hükümet arasındaki anlaşmazlık sonrası ordu, eyaletin başkentine asker konuşlandırdı - Yerel hükümet taraftarları protesto başlattı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın Somali eyaletinde ordunun eyalete girerek hükümet binalarını ele geçirmesi sonrası yerel hükümet taraftarları protesto başlattı.

AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, yerel hükümet ve federal hükümet arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası dün akşam saatlerinde tanklar ve askeri araçlar eşliğinde gelen yüzlerce asker, eyaletin başkenti Jigjiga’nın kritik bölgelerine konuşlandı.

Askerlerin eyalet yönetimini ele geçirme amacını taşıdığını düşünen Somali Eyaleti Başkanı Abdi Muhammed Ömer taraftarları ise sabah saatlerinde protestolara başladı.

Eyalette internet ve elektrik hatları kesilirken, öfkeli göstericilerin caddelerde ateş yakarak bazı mülklere zarar verdiği bildirildi.

Yaşananlarla ilgili hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayların eyaletin bağımsızlık için meclisi toplama kararı alması sonrası çıktığı ileri sürülüyor.

İddialara göre, Somali Eyaleti Başkanı Ömer, federal hükümetin istifa talebini reddetti ve Etiyopya Anayasası’nın 39. maddesinin tanıdığı hak gereği eyalet meclisini toplayarak, ülkeden ayrılma kararı almak istedi.

Uzun süredir yaşanan Oromiya-Somali etnik çatışmasına karıştığı ileri sürülen ve eleştirilere maruz kalan Ömer hükümetinin, ayrıca bölgede yakın zamanda çıkarılacak olan petrol ve doğalgazın gelirleri konusunda federal hükümetle anlaşamadığı belirtiliyor.

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Etiyopya Somali

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