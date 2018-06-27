Etiyopya petrol çıkarmaya başlayacak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, ülkenin Somali eyaletinde ham petrol üretimi testlerine başlanacağını duyurdu.

Başbakan Abiy Ahmed, eyalette doğalgaz ve petrol keşfi yapan Çinli POLY-GCL şirketiyle yapılan toplantının ardından, şirketin test üretimi için yarından itibaren günlük 450 varil ham petrol çıkarmaya başlayacağını söyledi.

Ham petrol üretiminin tam anlamıyla başlamasıyla uzun süredir döviz kıtlığı yaşayan ülkede, ekonominin büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.

- Doğalgaz boru hattı inşası eylülde

Başbakan Ahmed, petrolün yanı sıra bölgedeki doğalgazı Cibuti'ye taşıyacak boru hattının inşasına ise eylül ayında başlanacağını ve 2 yılda tamamlanacağını dile getirdi.

Addis Ababa yönetimi, Calub ve Hilala sahalarında tespit edilen ve yine Çinli POLY-GCL tarafından çıkarılacak doğalgazı boru hattıyla Cibuti’ye taşımayı ve LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyor.

Etiyopya ve Somali arasında 1977-1978'de yaşanan savaş ve sonrasında Somali eyaletindeki huzursuzluklar sebebiyle ülke, yıllardır bölgedeki kaynakları çıkaramıyor.

