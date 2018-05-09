Etiyopya tepkilere yol açan altın madeninde üretimi durdurdu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gerçekçesiyle tepkilere neden olan bir altın madeninin lisansının askıya alındığı bildirildi.
Etiyopya Madenler, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı, Oromiya eyaletindeki Lega Dembi Madeni'nin lisansını, halkın şikayetleri üzerine inceleme yapmak için askıya aldığını açıkladı.
Bakanlık, madenin halk sağlığına ve çevreye verdiği ileri sürülen zarara ilişkin gerekli incelemeler tamamlanıncaya kadar şirketin altın çıkarmasına izin verilmeyeceğini belirtti.
Maden alanı, dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak bilinen Etiyopya doğumlu Muhammed Alamoudi'ye ait MIDROC şirketi tarafından işletiliyordu.
Yolsuzluk operasyonu kapsamında geçen yıl Suudi Arabistan'da tutuklanan Alamoudi'nin Etiyopya'da 4 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor.
Bir süre önce söz konusu şirketin lisansının yenilendiğinin duyulması üzerine bölge halkı eylemlere başlamıştı.
Halk, madende kullanılan kimyasalların yeni doğan çocuklarda kalıcı hastalıklara yol açtığını ve çevreye zarar verdiğini savunuyor.
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