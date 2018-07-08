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Etiyopya ve Eritre arasında 20 yıl sonra ilk telefon bağlantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:57 | Son Güncelleme

Etiyopya ve Eritre arasında 20 yıl sonra ilk telefon bağlantısı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Eritre ziyareti sırasında iki ülke arasında yaklaşık 20 yıl sonra yeniden telefon bağlantısı sağlandı.

Etiyopya Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Fitsum Arega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1998-2000 yıllarındaki savaş sırasında kapanan iki ülke arasındaki uluslararası görüşmelerin tekrardan açıldığını belirtti.

Arega, "20 yıldan sonra ilk kez bugün iki ülke arasında doğrudan uluslararası telefon bağlantısı yeniden kuruldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki ve Başbakan Ahmed'in baş başa görüşmelerinin başladığını ve heyet şerefine bugün akşam yemeği verileceğini duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritre ile barışın yeniden tesis edilebilmesi ve iki ülke yakınlaşmasının ileriye taşınması için bugün Asmara'ya tarihi bir ziyaret başlatmıştı.

Etiyopya'nın 1998-2000 yılları arasında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından Eritre Devlet Başkanı Afwerki de Etiyopya'ya heyet göndereceğini açıklamıştı.

Bu çerçevede geçen ay Eritreli üst düzey bir heyet, ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etmişti. Yapılan görüşmeler sonrasında Başbakan Ahmed, Etiyopya Havayollarının yakın zamanda Eritre'nin liman şehri Massava'ya uçuşlara başlayacağını dile getirmişti.

Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi sonucu iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya

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