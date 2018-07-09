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Etiyopya ve Eritre arasında dostluk ve barış deklarasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, barış ve dostluk deklarasyonu imzaladı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Boynuzu'nun barış müzakereleri yürüten iki komşu ülkesi Etiyopya ve Eritre arasında, barış ve dostluk deklarasyonu imzalandı.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in başkent Asmara’da Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza attığını duyurdu.

Gebremeskel, 5 maddelik deklarasyonla iki ülke arasındaki savaş durumunun sona erdiğini kaydetti.

Deklarasyona göre, iki ülke siyaset, ekonomi, kültür ve güvenlik alanlarında iş birliği yapacak, aynı zamanda diplomatik bağlarını yenileyecek.

İki ülke bölgesel barış, kalkınma ve iş birliğini sağlamak için birlikte çalışacak.

- Büyükelçilikler açılacak

Eritre'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştiren Etiyopya Başbakanı Ahmed, dün iki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı açma kararı aldığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki buzlar, Etiyopya'nın 1998-2000 yılları arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından erimişti. Eritre heyetinin Addis Ababa ziyaretinin ardından Başbakan Ahmed de dün Eritre'ye gitmişti.

Ziyaret sırasında iki ülke liderleri, yaklaşık 20 yıl sonra aynı masada oturmuştu.

Ülkeler arasındaki sınır anlaşmazlığının nasıl bir çözüme kavuşturulduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

2000'de Cezayir'de imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesinin üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya

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