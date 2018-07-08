Etiyopya ve Eritre karşılıklı büyükelçiliklerini açacak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya ve Eritre, barış görüşmeleri kapsamında karşılıklı büyükelçiliklerini yeniden açmaya karar verdi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre’nin başkenti Asmara’da Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin de büyükelçiliklerini karşılıklı açma kararı aldığını söyledi.
Her iki ülkenin devlet televizyonunda aynı anda verilen canlı yayında konuşan Ahmed, karşılıklı uçuşların da başlayacağını belirtti.
- Tarihi ziyaret
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Fitsum Arega, bugün yaptığı açıklamada, 1998-2000 savaşı sonrası kapanan iki ülke arasındaki telefon bağlantısının yeniden sağlandığını bildirmişti.
Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritre ile barışın yeniden tesis edilebilmesi ve iki ülke yakınlaşmasının ileri taşınmasını için bugün Asmara’ya tarihi ziyarete başlatmıştı.
Etiyopya'nın 1998-2000 yıllarında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki de Etiyopya'ya heyet göndereceğini açıklamıştı. Bu çerçevede geçen ay Eritreli üst düzey bir heyet, ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etmişti.
Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmişti. Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi sonucu iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.
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