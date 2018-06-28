Etiyopya ve Eritreli liderler yıllar sonra aynı masada oturacak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya ve Eritreli liderlerin iki ülke arasında başlayan barış sürecini geliştirmek amacıyla yakın zamanda bir araya geleceği belirtildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Abiy Ahmed'in Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'ye mektup gönderdiğini ve iki liderin yakın zamanda buluşmasının planlandığını dile getirdi.

Ahmed ve Afwerki'nin buluşmasıyla iki ülkenin lideri yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez aynı masada oturmuş olacak.

- Eritre'ye doğrudan uçuşlar başlayacak

Etiyopya'nın komşu Eritre'yle kalıcı barış için hazır olduğunu açıklaması sonrasında yıllar sonra ilk kez Eritreli üst düzey bir heyet bu hafta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin Danışmanı Yemane Gebreab ve Dışişleri Bakanı Osman Saleh'in de bulunduğu heyet, Başbakan Ahmed tarafından karşılandı.

Yapılan görüşmeler sonrasında Başbakan Ahmed, "İki ülke de 11 Eylül'de (Etiyopya Takvimi) yeni yılı birlikte kutlayacak. Etiyopya Havayolları yakın zamanda Eritre'nin liman şehri Massava'ya uçuşlara başlayacak." diye konuştu.