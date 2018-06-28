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Etiyopya ve Eritreli liderler yıllar sonra aynı masada oturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki yakın zamanda görüşecek

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya ve Eritreli liderlerin iki ülke arasında başlayan barış sürecini geliştirmek amacıyla yakın zamanda bir araya geleceği belirtildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Abiy Ahmed'in Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'ye mektup gönderdiğini ve iki liderin yakın zamanda buluşmasının planlandığını dile getirdi.

Ahmed ve Afwerki'nin buluşmasıyla iki ülkenin lideri yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez aynı masada oturmuş olacak.

- Eritre'ye doğrudan uçuşlar başlayacak

Etiyopya'nın komşu Eritre'yle kalıcı barış için hazır olduğunu açıklaması sonrasında yıllar sonra ilk kez Eritreli üst düzey bir heyet bu hafta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin Danışmanı Yemane Gebreab ve Dışişleri Bakanı Osman Saleh'in de bulunduğu heyet, Başbakan Ahmed tarafından karşılandı.

Yapılan görüşmeler sonrasında Başbakan Ahmed, "İki ülke de 11 Eylül'de (Etiyopya Takvimi) yeni yılı birlikte kutlayacak. Etiyopya Havayolları yakın zamanda Eritre'nin liman şehri Massava'ya uçuşlara başlayacak." diye konuştu.

- Aynı dil ve kültürü paylaşıyor

Etiyopya'nın ay başında, 1998-2000 yıllarında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından geçen hafta Eritre Devlet Başkanı Afwerki de Etiyopya'ya bir heyet göndereceğini açıklamıştı.

Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesinin ardından iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.

Ülkenin yeni başbakanı Ahmed, nisan ayında mecliste yaptığı ilk konuşmasında, Etiyopya ile aynı dil ve kültürü paylaşan Eritre'ye zeytin dalı uzatarak iki devlet arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye hazır olduğunu belirtmişti.

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