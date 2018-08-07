HABER

Etiyopya ve Oromo Kurtuluş Cephesi arasında barış anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

Etiyopya ve Oromo Kurtuluş Cephesi arasında barış anlaşması

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, ülkede yaklaşık 45 senedir faaliyet yürüten silahlı örgüt Oromo Kurtuluş Cephesi'yle (OLF) barış anlaşması imzaladı.

Üke basınına göre, örgütünün merkezinin bulunduğu Eritre'nin başkenti Asmara'da yapılan barış görüşmelerinde Etiyopya heyeti ve OLF arasında barış anlaşmasına imza atıldı.

Görüşmelerde, Etiyopya heyetine Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ve Oromiya Eyaleti Başkanı Lemma Megersa başkanlık etti.

Anlaşmada, OLF'nin ülkedeki siyasi mücadelesini barışçıl araçlar kullanarak sürdüreceği belirtilirken, anlaşmanın uygulanması için ortak komitenin kurulacağı ifade edildi.

Yaklaşık 45 yıl önce kurulan ve Oromo halkına yönelik ayrımcılık ve baskıyla mücadele ettiğini savunan OLF örgütü, hükümet tarafından haziran ayında terör örgütü listesinden çıkarılmıştı.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Elmalı'da selin yaraları sarılıyorElmalı'da selin yaraları sarılıyor
Konya, kütüphane kullanımında birinciKonya, kütüphane kullanımında birinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya Oromo Kurtuluş Cephesi

En Çok Okunan Haberler

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.