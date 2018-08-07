Etiyopya ve Oromo Kurtuluş Cephesi arasında barış anlaşması

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, ülkede yaklaşık 45 senedir faaliyet yürüten silahlı örgüt Oromo Kurtuluş Cephesi'yle (OLF) barış anlaşması imzaladı.
Üke basınına göre, örgütünün merkezinin bulunduğu Eritre'nin başkenti Asmara'da yapılan barış görüşmelerinde Etiyopya heyeti ve OLF arasında barış anlaşmasına imza atıldı.
Görüşmelerde, Etiyopya heyetine Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ve Oromiya Eyaleti Başkanı Lemma Megersa başkanlık etti.
Anlaşmada, OLF'nin ülkedeki siyasi mücadelesini barışçıl araçlar kullanarak sürdüreceği belirtilirken, anlaşmanın uygulanması için ortak komitenin kurulacağı ifade edildi.
Yaklaşık 45 yıl önce kurulan ve Oromo halkına yönelik ayrımcılık ve baskıyla mücadele ettiğini savunan OLF örgütü, hükümet tarafından haziran ayında terör örgütü listesinden çıkarılmıştı.
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