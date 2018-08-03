Etiyopya yönetimi Başbakan Ahmed'e atfedilen ifadeleri yalanladı

Özellikle sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili BAE yönetimiyle hiçbir irtibata geçme gereği duymadıklarını aktaran Alem, iki ülke ilişkilerinin böyle bir konuda açıklamaya ihtiyaç duymayacak kadar "iyi ve derin olduğunu" söyledi.

Konuşmasında Başbakan Ahmed’in genel anlamda İslam dünyasını kast ettiğine dikkati çeken Alem, “Başbakan, kesinlikle BAE’nin İslam'ı kaybettiğine ilişkin bir ifade kullanmadı. Böyle bir şeyi de kesinlikle söylemez.” dedi.

Başbakan Ahmed’in, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile arasında geçen sohbetteki konuşmaların, uluslararası medya kuruluşlarınca çarpıtılarak verildiğini belirten Sözcü Alem, konunun farklı yönlere çekilmesinden dolayı rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, Başbakan Abiy Ahmed’in sosyal medyada yayılan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile sohbetinde kullandığı ifadelerin uluslararası basında çarpıtıldığını bildirdi.

BAE ve Suudi Arabistan’a son aylarda çok sık ziyaretler yapan Ahmed, zor durumda olan ülke ekonomisine destek için BAE ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.

Söz konusu haberlerde, ABD'deki Etiyopyalı Müslümanlarla bir araya gelen Başbakan Ahmed'in buradaki konuşması yer alıyor. Ahmed'in, BAE Veilaht Prensi Zayid ile arasında geçen sohbeti aktardığı iddia edilen konuşmasında, Prens'e hitaben "Siz dininizi kaybettiniz. İslam'ı size öğreteceğiz." şeklinde ifadeler kullandığı öne sürülüyor.

