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Etiyopya'da Başbakan Ahmed'in katıldığı mitingde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

Başbakan Abiy Ahmed: - "Bu ülkede barış ve birlik istemeyenlerin yol açtığı patlamada birkaç kişi öldü"

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addias Ababa'da, Başbakan Abiy Ahmed'in katıldığı mitingde patlama meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Başbakan Abiy Ahmed, Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından korumaları tarafından miting alanından uzaklaştırılan Başbakan Ahmed, daha sonra yaptığı açıklamada "Bu ülkede barış ve birlik istemeyenlerin yol açtığı patlamada birkaç kişi öldü." dedi.

Ahmed, "Bu olay Etiyopya'yı bir araya getirmek istemeyen güçler tarafından başarısız girişimdir. " diye konuştu.

Bazı görgü tanıkları bir kişinin el bombası fırlattığını söylerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Etiyopya Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed

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