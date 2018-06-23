Etiyopya'da Başbakan Ahmed'in katıldığı mitingde patlama

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addias Ababa'da, Başbakan Abiy Ahmed'in katıldığı mitingde patlama meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.
Başbakan Abiy Ahmed, Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından korumaları tarafından miting alanından uzaklaştırılan Başbakan Ahmed, daha sonra yaptığı açıklamada "Bu ülkede barış ve birlik istemeyenlerin yol açtığı patlamada birkaç kişi öldü." dedi.
Ahmed, "Bu olay Etiyopya'yı bir araya getirmek istemeyen güçler tarafından başarısız girişimdir. " diye konuştu.
Bazı görgü tanıkları bir kişinin el bombası fırlattığını söylerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı
Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum