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Etiyopya’da elektrik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kabloları değiştirirken elektrik akımına kapılan 15 kişi öldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın Oromiya eyaletinde kabloları değiştirirken elektrik akımına kapılan 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyaletin Korke kasabasında kabloları değiştirmeye çalışan elektrik şirketi işçileri ile çıplak elle onlara yardım eden yöre sakinleri, kablolara aniden elektrik gelmesi sonucu akıma kapıldı.

9 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi de kaldırıldıkları hastanede öldü.

Polis, kazaya ilişkin detaylı soruşturma başlattı.

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elektrik Etiyopya

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