Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın Oromiya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkedeki yarı resmi medya organı FANA’nın haberine göre, dün gece Oromiya eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 23 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ölenlerin 16’sının kadın olduğu belirtilirken, yaralan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Etiyopya'da iki yıl önce yaşanan sel ve toprak kaymalarında 51 kişi yaşamını yitirmişti.
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