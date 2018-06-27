Etiyopya'da hükümet halkı yeni saldırılara karşı uyardı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Hükümet Sözcüsü Ahmed Shide, hafta sonu Başbakan Abiy Ahmed'e destek mitinginde yaşanan bombalı saldırının benzerlerinin olabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Shide, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 23 Haziran'daki mitingde gerçekleşen saldırının benzerlerinin ülkenin farklı bölgelerinde görülebileceğini belirterek, kamuoyundan daha fazla dikkatli olmalarını istedi.

Saldırıyı yapanların benzer yıkıcı hareketlerden kaçınmayacağını söyleyen Shide, patlamaya rağmen halkın miting alanını terk etmeyerek Başbakan Ahmed'e desteğini gösterdiğine işaret etti.

- 2 ölü, 150'den fazla yaralı

Sağlık Bakanı Amir Aman ise geçen cumartesi günkü saldırı sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini, 150'den fazla yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Nisan ayında göreve başladığından bu yana ekonomi, yargı ve güvenlik alanlarında önemli reformlar başlatan Başbakan Ahmed'in cumartesi günü Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda on binlerce kişinin katıldığı mitingde yaptığı konuşmanın sonrasında patlama meydana gelmişti.

İlk belirlemelere göre, el bombasıyla gerçekleşen saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, soruşturmaya katkıda bulunmak için ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ekipleri de ülkeye gelmişti.

