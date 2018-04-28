Etiyopya'da kamu görevlilerine yurt dışı seyahat kısıtlaması

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da, döviz sıkıntısı nedeniyle kamu çalışanlarının yurt dışı seyahatlerine kısıtlama getirildi.
Ülkedeki The Reporter gazetesinin haberine göre, Başbakanlıktan bakanlıklar ile tüm kamu kuruluşlarına gönderilen genelgede seyahatlerin sınırlandırılması istendi.
Genelgeye göre, yurt dışına seyahat etmek isteyen tüm uzmanlar hatta bakanlar, seyahat taleplerini Başbakanlığa sunacak. Başbakanlık, önemli gördüğü seyahatlere izin verecek.
Başbakan Abiy Ahmed, geçen haftalarda iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, ülkede ciddi döviz sıkıntısı yaşandığını dile getirmiş, hükümetin bazı iş adamlarından yurt dışındaki bankalarda tuttukları dövizi ülkeye getirmelerini isteyebileceğini söylemişti.
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