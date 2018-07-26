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Etiyopya’da kritik projenin başındaki isim silahla başından vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Hükümet, Hedasi Barajı Başmühendisi Simegnew Bekele’nin silahla kendisini öldürmüş ya da suikaste kurban gitmiş olabileceğini açıkladı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’daki Hedasi Barajı projesinden sorumlu Başmühendis Simegnew Bekele’nin silahla başından vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Etiyopya Federal Polis Komiseri Zeynu Jamal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün başkent Addis Ababa’daki Meskel Meydanı’nda aracında ölü bulunan Bekele’nin suikaste kurban gitmiş ya da intihar etmiş olabileceğini söyledi.

Polisin olaya ilişkin detaylı soruşturma başlattığını ve cesedin otopsi için hastaneye götürüldüğünü kaydeden Jamal, Bekele’nin vurulduğu silahın aracın içinde, cesedin yanında bulunduğunu dile getirdi.
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- Halk protesto etti

Bekele’nin ölümü üzerine olayın aydınlatılmasını isteyen yüzlerce kişi devlet kanalları önünde gösteri düzenlerken, suikastin Başbakan Abiy Ahmed’in ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Etiyopya’nın tanınan ve sevilen simalarından olan Bekele’nin ölümü üzerine binlerce kişi sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaştı.

Enerji ihtiyacının çoğunu hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı sebebiyle Mısır ile uzun süredir gerginlik yaşıyor.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen barajın toplam maliyeti yaklaşık 4,8 milyar dolar.

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Etiyopya

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