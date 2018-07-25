Etiyopya'da mahkumlar isyan başlattı: 2 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın farklı bölgelerindeki 7 hapishanede çıkan isyanlarda mahkumlar hapishaneleri ateşe verdi.
Etiyopya Hükümeti İletişim İşleri Ofisi Devlet Bakanı Kassahun Gofe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin farklı eyaletleri ile başkentteki hapishanelerde isyan çıktığını söyledi.
Mahkumların çok sayıda hapishaneyi ateşe verdiğini ifade eden Gofe, kuzeydeki Mekelle Hapishanesi’nde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
- Af yasasına tepki
Gofe, isyanın geçen hafta çıkarılan af yasasına bir tepki olduğunu dile getirerek, mahkumların kargaşadan yararlanarak kaçmaya çalıştığını aktardı.
Mahkumların söz konusu yasayı anlamadığını, anayasayı ihlal ederek birlik duygusunu zedelediğini ifade eden Gofe, mahkumların şiddet kullanmaktan kaçınmasını istedi.
Etiyopya Halkların Temsilciler Meclisi, geçen hafta, vatan hainliği, silahlı mücadele ve anayasal düzene karşı suçlardan hüküm giymiş kişilere ve soruşturma altında olan şüphelilere yönelik af yasasını onaylamıştı.
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