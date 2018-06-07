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Etiyopya'da ordu ve istihbaratın başında değişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığına General Seare Mekonen ve Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanlığına General Adem Muhammed atandı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, uzun yıllar ordunun başında olan ve bugün emekliye ayrılan Samora Yunus'un yerine General Seare Mekonen'i Genelkurmay Başkanı olarak atadı.

Devlet televizyonundan yapılan duyuruda, Yunus'un, başkent Addis Ababa'daki Milli Saray'da yapılan törenle görevini Mekonen'e devrettiği bildirildi.

Öte yandan, Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Getachew Assefa'nın da görevden alındığı ve yerine General Adem Muhammed'in atandığı ifade edildi.

Nisan ayında göreve başlayan Başbakan Ahmed, uzun yıllardır muhalif gösterilerle baş etmeye çalışılan ve siyasi krizin yaşandığı ülkede yargı ve güvenlik alanında reform sözü vermişti.

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Etiyopya

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