HABER

Etiyopya’da otobüs kazası: 38 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

Etiyopya’da otobüs kazası: 38 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın Amhara eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 48 kişiyi taşıyan otobüs, Amhara eyaletinin Legambo bölgesinde uçuruma yuvarlandı.

Kazada 10'u kadın 38 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kazada ölen ve yaralananlardan büyük bir kısmının öğrenci olduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecekErdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batı Trakya Türkleri’nden Anadolu Üniversitesine ziyaret

Batı Trakya Türkleri’nden Anadolu Üniversitesine ziyaret

Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yılı coşkuyla kutlandı

Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yılı coşkuyla kutlandı

Çıldır gönüllü alayının torunlarından Mehmetçiğe tam destek

Çıldır gönüllü alayının torunlarından Mehmetçiğe tam destek

ATSO Başkanı Demirci Çıldır’ı ziyaret etti

ATSO Başkanı Demirci Çıldır’ı ziyaret etti

Vali Azizioğlu: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”

Vali Azizioğlu: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”

Forum Mersin’in minik misafirleri LEGO City’de eğlendi

Forum Mersin’in minik misafirleri LEGO City’de eğlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.