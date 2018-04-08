Etiyopya'da Paskalya Bayramı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, hayvansal gıda ve ürünlerin tüketilmediği 55 günlük "Abiy Tsom“ orucunun ardından bugün Paskalya Bayramı'nı kutluyor.

Geleneksel beyaz giysilerini giyerek yakınlarını ziyaret eden halk, oruç dönemi sonrasında kurulan ve et ürünlerinin ağırlıkta olduğu sofralarda bir araya geliyor.

Sofraların vazgeçilmeleri arasında ise ev yapımı ekmekler, "doro wat" adı verilen tavuk güveci, çiğ et ve ızgara et yer alıyor.

Bayram öncesi başkentteki Sholla Pazarı'nda giysi, süsleme ve hediyelik eşya stantlarında yoğunluk gözlenirken, canlı hayvan pazarlarındaki hummalı alışveriş bugün de devam ediyor.

Etiyopya Ortodoks Kilisesi Patriği Abune Mathias, bayram için yayımladığı mesajında, tüm Etiyopyalılara birlik olmaları ve anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu ve tüm insanlarla barış içinde yaşamanın Hristiyan olmanın bir alametifarikası olduğunu belirtti.

Bayramın bir gün öncesine denk gelen "Kutsal Cumartesi" nedeniyle başkentteki Medhane Alem Katedrali'nde düzenlenen ayine ise binlerce kişi katıldı.

Etiyopya Ortodoks Kilise'nin takipçileri, dünyanın en dindar topluluklarından biri olarak gösteriliyor ve farklı oruç tutma dönemleriyle yılın yarısından çoğunu oruçlu geçiriyor.

Ülkede Paskalya Bayramı dolayısıyla cuma günü başlayan resmi tatil pazartesi günü sona erecek.