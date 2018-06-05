Etiyopya'da timsahın saldırdığı papaz öldü

Etiyopya'da gölde vaftiz töreni yapan papaz, timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, papaz Docho Eshete, Arba Minch kentinin Merkeb Tabya bölgesindeki Abaya gölünde 80 kişinin katıldığı bir vaftiz töreni düzenlediği sırada bir timsahın saldırısına uğradı.

Polis memuru Eiwnetu Kanko, bacaklarından, sırtından ve ellerinden ısırılan papaz Eshete'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını söyledi.

Kanko, papazı gölün içerisine çekmeye çalışan timsahı balık ağlarıyla engellediklerini fakat timsahın kaçtığını ifade etti.

