Etiyopya'da Türk sağlık turizmi resepsiyonu

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin dünyadaki sağlık merkezlerinden birine dönüştüğünü belirtti. "Geçen yıl 750 bin kişi sağlık turizmi için Türkiye’yi ziyaret etti." diyen Ulusoy, Türk sağlık kurumlarının Batı ülkelerine nazaran daha cazip fiyatlar sunduğunu hatırlattı.

Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve eşi Şeyma Nur Ulusoy tarafından başkent Addis Ababa'da verilen resepsiyona, çok sayıda diplomat ve Etiyopyalı sağlık sektörü temsilcisinin yanı sıra turizm acenteleri temsilcileri de katıldı.

Türkiye’nin son 15 yılda her alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük bir atılım yaptığını söyleyen Ulusoy, Türk doktorlarının dünyanın en zor ameliyatlarını gerçekleştirdiğini dile getirdi. Ulusoy, Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği uçuşlarla ise Türk sağlık turizmine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Sahnede konuşan Keremcem, Etiyopya'da olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak "Beni Ateş olarak tanıdığınızı biliyorum ama benim adım Keremcem. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben gülümseyen bir insanım ve buradaki herkes bana gülümsüyor. Hepinize bu sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Etiyopya'ya tekrar geleceğim." dedi.

Keremcem ayrıca resepsiyon öncesinde kendisine yoğun ilgi gösteren Etiyopyalı basın mensupları ile Büyükelçilik Konutu'nda bir araya geldi.