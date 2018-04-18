Etiyopya'da Türk sağlık turizmi resepsiyonu

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Türk sağlık turizmine katkıda bulunmak amacıyla Etiyopya’da tanınan Türk şarkıcı ve oyuncu Keremcem’in de katıldığı resepsiyon düzenledi.
Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve eşi Şeyma Nur Ulusoy tarafından başkent Addis Ababa'da verilen resepsiyona, çok sayıda diplomat ve Etiyopyalı sağlık sektörü temsilcisinin yanı sıra turizm acenteleri temsilcileri de katıldı.
Etiyopya’da "Yetekema Hiwot" ismiyle seyirciyle buluşan "O Hayat Benim" isimli Türk dizisinde canlandırdığı "Ateş" isimli karakterle tanınan ve sevilen oyuncu Keremcem, Türk şarkıcı Koray Yıkarbaba'nın ardından sahne alarak şarkılar seslendirdi.
Keremcem'in katılması sebebiyle Etiyopyalı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği resepsiyonda, Türkiye'de çeşitli hastanelerden gelen doktor ve temsilciler de yaptıkları sunumlarla Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerini misafirlere anlattı.
Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin dünyadaki sağlık merkezlerinden birine dönüştüğünü belirtti. "Geçen yıl 750 bin kişi sağlık turizmi için Türkiye’yi ziyaret etti." diyen Ulusoy, Türk sağlık kurumlarının Batı ülkelerine nazaran daha cazip fiyatlar sunduğunu hatırlattı.
Türkiye’nin son 15 yılda her alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük bir atılım yaptığını söyleyen Ulusoy, Türk doktorlarının dünyanın en zor ameliyatlarını gerçekleştirdiğini dile getirdi. Ulusoy, Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği uçuşlarla ise Türk sağlık turizmine büyük katkı sağladığını ifade etti.
Sahnede konuşan Keremcem, Etiyopya'da olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak "Beni Ateş olarak tanıdığınızı biliyorum ama benim adım Keremcem. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben gülümseyen bir insanım ve buradaki herkes bana gülümsüyor. Hepinize bu sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Etiyopya'ya tekrar geleceğim." dedi.
Keremcem ayrıca resepsiyon öncesinde kendisine yoğun ilgi gösteren Etiyopyalı basın mensupları ile Büyükelçilik Konutu'nda bir araya geldi.
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